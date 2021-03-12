Hyundai анонсировала новый минивэн Staria

Hyundai Staria Premium. Фото: Hyundai

Hyundai Staria Premium. Фото: Hyundai

Hyundai Staria Premium. Фото: Hyundai

Hyundai Staria Premium. Фото: Hyundai

Hyundai Staria Premium. Фото: Hyundai

Автомобиль получит полностью новый дизайн кузова в футуристичном стиле с массивной решеткой радиатора со множеством ячеек и встроенными в решетку фарами, а также полосе светодиодных дневных ходовых огней на всю ширину кузова. Машина отличается низкой линией остекления, которая позволит сделать салон визуально более просторным.

Судя по тизерам, топовая версия Premium получит мультимедийную систему с большим экраном, а также раздельные кресла-оттоманки на втором ряду. Никакой другой информации об оснащении новинки, а также ее технических характеристиках пока нет.

Минивэн Staria (название образовано от слов «звезда» (star) и «длинная узкая полоса воды, которая образуется в долине реки во время разлива» (ria) в модельной линейке Hyundai заменит выпускающееся с 2007 года второе поколение модели H-1 (Starex на отдельных рынках).

Напомним, текущее поколение Hyundai H-1 в России стоит от 2,4 млн руб. О возможности и сроках появления Hyundai Staria на российском рынке пока не сообщается.