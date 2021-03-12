«Спартак» — «Динамо»: прогноз и ставки на матч РПЛ 13 марта

13 марта «Динамо» примет «Спартак» в матче 22-го тура РПЛ. Матч начнется в 19:00 по московскому времени. Эксперты Фонбет рассказывают, в какой форме команды и на что поставить в этом матче, в нашем материале.

В какой форме «Динамо»

«Динамо» идет 5-м в турнирной таблице РПЛ, отставая на 6 очков от лидирующего «Зенита» и на 2 — от идущего третьим «Спартака». После 21 тура у «Динамо» 11 побед, 3 ничьи и 7 поражений. Перед зимней паузой в чемпионате «Динамо» уступило «Зениту» (1:3) и «Сочи» (0:2), но после перерыва команда Сандро Шварца одержала три победы подряд: над «Спартаком» в Кубке России (2:0), над «Ахматом» (2:1) и «Тамбовом» (2:0) в чемпионате страны.

«Динамо» — одна из лучших команд РПЛ по игре дома. Из 10 матчей на своем стадионе команда выиграла 8, в том числе 6 последних подряд.

Полузащитник Даниил Фомин, забивший «Спартаку» в кубковом матче, пропустит игру чемпионата из-за дисквалификации. При этом в «Динамо» ждут возвращения после травмы Клинтона Н’Жи.

В какой форме «Спартак»

«Спартак» — третий в чемпионате России. Он на 4 очка отстает от лидирующего «Зенита», на 1 опережает ближайшего преследователя «Сочи» и на 2 — «Динамо». В 21 матче у красно-белых 11 побед, 5 ничьих и 5 поражений.

В последнем туре «Спартак» прервал серию из четырех поражений в официальных матчах подряд — от «Сочи» (0:1) и «Зенита» (1:3) до зимней паузы и от «Динамо» (0:2) в Кубке России и «Рубина» (0:2) в чемпионате после перерыва. В последнем матче красно-белые разгромили «Краснодар» (6:1).

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско, как и в предыдущих двух турах, не сможет руководить командой со скамейки, поскольку отбывает дисквалификацию за оскорбительный жест в адрес соперника. Также из-за перебора желтых карточек против «Динамо» не сыграет защитник Самуэль Жиго, забивший в чемпионате России три гола.

«Динамо» — «Спартак»: статистика личных встреч

В последний раз «Динамо» и «Спартак» встречались 20 февраля в матче 1/8 финала Кубка России. Бело-голубые победили 2:0 благодаря голам Даниила Фомина с пенальти и Константина Тюкавина.

Из 10 последних матчей в РПЛ 6 выиграл «Спартак», 1 — «Динамо», 3 завершились вничью.

До победы в кубковом матче «Динамо» не могло обыграть «Спартак» на своем поле в 11 матчах подряд с 2008 года — 4 ничьи и 7 поражений.

Прогноз экспертов на матч «Динамо» — «Спартак» 13 марта

«Спартак» не проиграет и общий тотал меньше 2,5 за 2.45

Обе команды в хорошей форме. «Динамо» выиграло все три матча после перерыва, «Спартак» реабилитировался за два поражения разгромом «Краснодара». Статистика очных встреч на стороне красно-белых: они не проигрывали бело-голубым в 5 матчах РПЛ подряд, а поражений в гостях и вовсе не знают в 11 последних встречах. К тому же у команды Тедеско высока турнирная мотивация: сейчас отставание от ЦСКА составляет всего два очка, от «Зенита» — четыре, а поражение от «Динамо» вытеснит «Спартак» из тройки. Предположим, что красно-белые не проиграют.

Шесть мячей в ворота «Краснодара» скорее исключение. Едва ли встреча между организованным «Динамо» и «Спартаком» получится результативной. Ставка на тотал меньше 2,5 проходила в 14 из 16 последних домашних матчей бело-голубых в РПЛ и в 5 из 6 последних очных матчей команд во всех турнирах.

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