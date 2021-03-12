Завершено банкротство ЛМЗ «Свободный сокол»

Арбитражный суд Липецкой области вынес определение о завершении конкурсного производства на ОАО «Липецкий металлургический завод “Свободный сокол”». Об этом сообщили в суде.

С заявлением о банкротстве юрлица в 2012 году обратилось ООО «Липецкая трубная компания». Всего в деле было более 80 кредиторов, в реестре числилось 5,6 млрд руб. требований. Конкурсное производство в компании было введено в мае 2013 года, в его рамках было погашено 785,4 млн руб. требований.

Напомним, в 2017 году имущество предприятия за 756 млн руб. выкупило ООО «Липецкая трубная компания “Свободный сокол”», изначально основанное как генеральный дистрибьютор завода. Эта компания вела производственную деятельность на активах ЛМЗ после возникновения у последнего финансовых трудностей.

Олег Мухин