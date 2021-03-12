В Челябинске выбрали подрядчика для завершения набережной реки Миасс

Администрация Челябинска определила нового подрядчика, который должен завершить строительство набережной реки Миасс со сквером Искусств. Им стал единственный участник электронного аукциона ООО «Строймеханизация». Соответствующий протокол подведения итогов конкурса опубликован на сайте госзакупок. Стоимость контракта составила 489,6 млн руб.

Компания «Строймеханизация» сейчас обслуживает основные магистрали в пяти районах Челябинска. Основная доля уставного капитала ООО принадлежит Валерии Вайнштейн - 83,3%, еще 16,7% Владимиру Гамольскому.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», строительство набережной началось осенью 2019 года. В декабре 2020 года администрация города расторгла контракт с подрядчиком – ООО «Урал-сервис-групп» из-за отставания от сроков исполнения контракта, по условиям которого все работы должны были завершиться 15 декабря.