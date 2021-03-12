Гузель Яхина обратится к истокам

Писательница Гузель Яхина не намерена подавать в суд на самарского историка Григория Циденкова, который обвинил ее в плагиате. Вместо этого она выпустит пояснительную записку к своей книге «Эшелон на Самарканд», где подробно опишет, как создавала роман. Скандал разгорелся несколько дней назад, когда доцент из Самарского социально-педагогического университета Григорий Циденков обвинил писательницу в том, что она использовала его исследования, выложенные в блоге в «Живом журнале». Историк утверждает, что Яхина практически без изменений взяла некоторые его публикации, поменяв лишь город — вместо Самары — Казань — и округлив количество детей в эшелоне до 500. При этом саму книгу Григорий Циденков не читал, он ограничился лишь интервью писательницы, посвященному выходу нового романа.

Гузель Яхина своему оппоненту ответила публично, дав несколько интервью в СМИ, в частности, в эфире телеканала «Дождь» она перечислила источники, которыми пользовалась при написании романа: «Я изучила десять мемуарных книг, подшивку газеты "Красная Татария" за 1920-е годы, четыре сборника архивных документов, одну докторскую диссертацию Вячеслава Александровича Куликова и одну книгу по психологии аутизма.

Я добросовестный исследователь и все важные работы, книги, которые тем или иным косвенным образом помогли мне в написании романа, упоминаются.

Более того, я с некоторыми из авторов нахожусь в контакте и упоминаю их еще и в благодарностях, потому что роман, действительно, очень большой, писался два с половиной года. И многие мне очень помогали с консультациями по паровозной технике, по другим вопросам. Я в ближайшее время думаю подготовить препарацию романа, то есть показать, какие факты, слова, фразы, ситуации и откуда были взяты — это интересная работа. Мне самой будет любопытно ее проделать. И таким образом я предъявлю Григорию Циденкову, а также всем, кто интересуется, что находится внутри романа, и покажу, из какого сора растут стихи и исторические романы».

Роман «Эшелон на Самарканд» рассказывает о голоде в Поволжье в начале 1920-х годов прошлого века. Ту же тему исследует и историк Григорий Циденков. В частности, пять лет назад он опубликовал статью «Побывать в шкуре уполномоченного по сопровождению голодающих детей в эвакуацию», где использовал архивные документы и фотографии. Яхина, по его мнению, помимо того что заимствовала его работы, еще и слишком вольно трактует исторические факты, доводя их до абсурда: «Она не могла узнать историю об эвакуации в Самарканд ниоткуда, кроме как из моего блога, потому что тот документ, раппорт уполномоченного лежит в архиве и нигде не опубликован. И второе — там очень много совпадений, например, то, что из Самары повезли детей в Самарканд, хотя обычно на юг всех везли в Ташкент. Из Казани детей везли, например, в Сибирь, в западную Украину, в Москву. Она выбирает Самарканд, потому что она увидела этот город в моей публикации. Она не была в Центральном государственном архиве Советской Армии, именно это дело она не поднимала.

Фото: Dmitry Puchkov / youtube.com

Например, она рассказывает, как детей в одних рубашечках сажали в холодные вагоны, и они там мерзли. Это прямое заимствование из моего материала, где я описываю то, как именно эвакуировали детей. Далее Яхина говорит, что вагоны еле-еле топили, тем самым она себя выдает, так как их было запрещено топить на стоянках. Просто видно, что она меняла текст. Ее объяснения в интервью меня не устроили, она снова повторяет, что работала в архивах два с половиной года, хотя в 2020-м они были закрыты из-за карантина. Она никак не комментирует, почему действие романа происходит в абсурдный 1923 год, в это время всех уже везли обратно, была реэвакуация, не могли никого вести, голод закончился. Сначала надо полностью прочитать роман, все оценить. Мои коллеги уже купили экземпляр, будем изучать, возможно, выложим какой-то обзор ляпов.

Пока я не намерен обращаться в суд. У меня претензии только к Яхиной как к автору. К издательству у меня претензий нет».

В профессиональном сообществе литераторов считают, что совпадения у двух авторов, действительно, могут встречаться, но говорить о плагиате в данном случае нельзя. Не заметили прямых цитат в романе и издатели «Эшелона на Самарканд», отметил директор департамента художественной литературы издательства АСТ Сергей Рубис: «Безусловно, издательство работает с автором до выхода книги, редактирует рукопись и так далее. Но мне, честно говоря, обвинения непонятны. Разные люди об этом знают, не только историк из Самары, поэтому описывать их волен каждый человек.

Плагиат — это по закону прямое копирование текста, а этого нет.

Художественный текст проверить полностью и сверить тонну литературы, которая написана за всю историю человечества, невозможно. Если только не получится так, что вдруг редактор прочел какое-то произведение, с которого было скопировано, но вероятность таких совпадений крайне ничтожна. Даже если текст прогонять через антиплагиат, вы же понимаете, что это художественный текст, компьютер будет выдавать заимствованы слова».

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Гузель Яхина — лауреат премий «Большая книга» и «Ясная Поляна», автор бестселлеров «Зулейха открывает глаза» и «Дети мои».

Светлана Белова