Обвиняемый в посредничестве во взяточничестве самарец предстанет перед судом

Житель Самары, обвинямый в совершении преступления по п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в крупном размере), предстанет перед судом, сообщает региональное СУ СКР.

«По версии следствия, в октябре 2020 года подозреваемый предложил женщине, обвиняемой в мошенничестве, посредничество в передаче взятки должностным лицам суда Промышленного района Самары суда за назначение наказания, не связанного с реальным лишением свободы»,— сказано в сообщении.

После получения 400 тыс. руб. злоумышленника задержали сотрудники областного УФСБ.

Сабрина Самедова