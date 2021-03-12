12 марта, пятница
Войти в профиль
Самара. Волга

Коротко

Новости

все новости

Обвиняемый в посредничестве во взяточничестве самарец предстанет перед судом

Житель Самары, обвинямый в совершении преступления по п. «б» ч. 3  ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в крупном размере), предстанет перед судом, сообщает региональное СУ СКР. 

«По версии следствия, в октябре 2020 года подозреваемый предложил женщине, обвиняемой в  мошенничестве, посредничество в передаче взятки должностным лицам суда Промышленного района Самары суда за назначение наказания, не связанного с реальным лишением свободы»,— сказано в сообщении. 

После получения 400 тыс. руб. злоумышленника задержали сотрудники областного УФСБ. 

Сабрина Самедова


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Интервью

Новости компаний

Партнерские проекты

Профиль пользователя