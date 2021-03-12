Обвиняемый в посредничестве во взяточничестве самарец предстанет перед судом

Житель Самары, обвинямый в совершении преступления по п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в крупном размере), предстанет перед судом, сообщает региональное СУ СКР.
«По версии следствия, в октябре 2020 года подозреваемый предложил женщине, обвиняемой в мошенничестве, посредничество в передаче взятки должностным лицам суда Промышленного района Самары суда за назначение наказания, не связанного с реальным лишением свободы»,— сказано в сообщении.
После получения 400 тыс. руб. злоумышленника задержали сотрудники областного УФСБ.