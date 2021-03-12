Суд подтвердил расторжение концессии властей Сарапула с ГЭК по теплосетям

Апелляционная судебная инстанция подтвердила решение пермского арбитража о расторжении концессионного соглашения между администрацией Сарапула и ООО «Губахинская энергетическая компания», передает “Ъ-Удмуртия” со ссылкой на «Интерфакс». Администрация Сарапула и «Губахинская энергетическая компания» (ГЭК) заключили концессионное соглашение по городским теплосетям на 15 лет, однако через некоторое время стало известно, что местные власти решили расторгнуть это соглашение. Согласно позиции городских властей, поддержанной судом, ГЭК нарушила условия соглашения, не проведя в срок модернизацию ряда объектов.

«Мы считаем, что апелляционная инстанция должным образом не проанализировала материалы. Будем обращаться в кассационную инстанцию. В любом случае теперь по решению суда мы в течение 10 дней должны будем передать сети, являющиеся объектом концессии. При этом мы продолжаем эксплуатацию магистральных сетей и ТЭЦ, которые находятся в нашей собственности»,— сообщил руководитель ГЭК Алексей Колесник.

В «Губахинской энергетической компании» утверждают, что администрация не передала вовремя имущество и техническую документацию, а также затягивала согласование концессионного договора. Компания обжалует решение суда и надеется на мировое соглашение с муниципалитетом.

ООО «Губахинская энергетическая компания» — компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. До декабря 2017 года принадлежала «Т Плюс», затем была выкуплена частными инвесторами. По 50% принадлежало отцу гендиректора ООО Алексея Колесника и Надежде Симоновой. В состав ГЭК входит Сарапульский тепловой узел, состоящий из Сарапульской ТЭЦ и магистральных тепловых сетей (Республика Удмуртия). ГЭК являлась учредителем «Губахинской энергоснабжающей компании». ГЭК модернизировала систему теплоснабжения Губахи, установив вместо централизованной системы 10 блочно-модульных котельных. Летом 2020 года ГЭК продала «Губахинскую энергоснабжающую компанию» (ГЭКОМ), эксплуатирующую теплосети и котельные в Губахе. Согласно kartoteka.ru, владельцем ГЭКОV является Вячеслав Петраков, совладелец московских организаций ООО «МК-З Сельэлектро» и АО «Нанокс рус».