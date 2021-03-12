«Арсенал» — «Тоттенхэм»: прогноз и ставки на матч АПЛ 14 марта

14 марта «Арсенал» сыграет с «Тоттенхэмом» в рамках 28-го тура АПЛ. Встреча начнется в 19:30 по московскому времени. Аналитики Фонбет рассказывают о ставках на этот матч.

В какой форме «Арсенал»

«Арсенал» с 38 очками идет на 10-м месте в турнирной таблице АПЛ. Отставание «канониров» от топ-5 составляет 10 очков. В 7 последних турах «канониры» победили всего 2 раза, еще в 2 встречах поделили очки, в 3 — проиграли. Из этих поражений только одно пришлось на домашний матч «Арсенала» — в игре с «Манчестер Сити» (0:1).

В какой форме «Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» с 45 очками располагается на 7-м месте в турнирной таблице АПЛ. От идущего пятым «Вест Хэма» «шпор» отделяют три балла. Команда Жозе Моуринью после двух поражений подряд в чемпионате от представителей топ-5 — «Манчестер Сити» и «Вест Хэма» — одержала три победы с общим счетом 9:1. В выигранных встречах «Тоттенхэм» встречался исключительно с командами ниже 10-й строчки: «Бёрнли», «Фулхэмом», «Кристал Пэлас».

«Арсенал» — «Тоттенхэм»: статистика личных встреч

В пяти последних очных встречах во всех турнирах «Арсенал» не смог обыграть «Тоттенхэм»: дважды сыграл вничью и трижды уступил. Однако дома «канониры» редко проигрывают «шпорам»: всего в 1 из 11 последних очных встреч.

Прогноз экспертов на матч «Арсенал» — «Тоттенхэм» 14 марта

«Арсенал» не проиграет и тотал меньше 2,5 за 2.60

«Арсенал» нестабилен в последних матчах, но на «Эмирейтс» команда Артеты проиграла в девяти последних встречах лишь дважды — оба раза лидирующему «Манчестер Сити». «Арсеналу» необходимо сокращать существенный отрыв от топ-5. «Тоттенхэм» — не самый сложный и сильный соперник, чтобы помешать набору очков. «Шпоры» сами показывают крайне неровную игру. В девяти последних турах команда Моуринью потерпела пять поражений и выиграла в оставшихся четырех матчах, но из этих встреч две были против аутсайдеров «Вест Бромвича» и «Фулхэма», две — против середняков «Бёрнли» и «Кристал Пэлас».

Дома «Арсенал» мало пропускает, но и сам играет не особенно результативно. В 13 домашних матчах «канониры» забили всего 16 голов. В пяти последних встречах АПЛ на «Эмирейтс» «Арсенал» пропустил лишь три гола и забил семь, из них четыре — в ворота «Лидса», который идет в тройке худших команд чемпионата по пропущенным мячам. Еще три гола «Арсенал» отгрузил «Ньюкаслу» с 16-й строчки. «Тоттенхэм» пропустил лишь один гол в трех последних турах чемпионата, а значит, предстоящая встреча вряд ли будет результативной. К тому же в гостях «Тоттенхэм» пропустил лишь 14 голов за сезон, результат лучше показали только 4 команды АПЛ.

На стороне низкого тотала и статистика последних очных встреч команд. Ставка на ТМ 2,5 прошла в 7 из 10 последних матчей между «Арсеналом» и «Тоттенхэмом».

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