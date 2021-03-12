Ярославская больница №9 возобновляет плановую медицинскую помощь

В Ярославле клиническая больница №9 возобновляет плановую медицинскую помощь, сообщили в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области. Больница №9 начала прием пациентов в отделениях хирургии и гинекологии. К открытию готовится отделение урологии. В сообщении отмечается, что в регионе из-за улучшения эпидемиологической ситуации происходит поэтапное возобновление плановой медпомощи.

Городская больница №9 обслуживает Ленинский, Заволжский и Дзержинский районы Ярославля. Главный врач больницы №9 Станислав Белокуров пояснил, что за время, когда не оказывалась плановая медпомощь по этим направлением, можно было провести около 5 тыс. плановых операций.

«Сейчас мы начинаем наверстывать время и темпы. Направление в стационар действует в течение месяца. Из-за пандемии плановые операции были приостановлены. Сейчас люди идут в поликлинику, берут направления у хирурга, у терапевта в стационар, приходят в приемный покой, встают в очередь, затем госпитализация и операция»,— уточнил господин Белокуров.

При поступлении в стационар хирургического профиля пациент осматривается терапевтом, сдает определенные анализы, после чего проводиться его госпитализация. В медицинском учреждении продолжают действовать ограничения на посещение больных, госпитализированных в стационарное отделение.

Директор регионального департамента здравоохранения Василий Тубашов уточнил, что с 13 марта в поликлинике № 3 клинической больницы №9 на Тутаевском шоссе будет приостановлена госпитализация больных коронавирусной инфекцией.

В департаменте отметили, что в настоящее время в медицинском учреждении проходят лечение 130 человек с коронавирусной инфекцией, после их выздоровления, отделение закроется на тщательную дезинфекцию. После дезинфекции здание откроется для плановой медпомощи терапевтического, неврологического профилей, а также начнется прием пациентов с диабетической ангиопатией нижних конечностей.

Дарья Сабаева