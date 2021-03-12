На Кубани готов к экспертизе проект крупнейшего в ЮФО онкоцентра

Фото: администрация Краснодарского края

Проект крупнейшего на юге России высокотехнологичного онкологического центра разработан и готов к госэкспертизе, сообщили 12 марта 2021 года в администрации Краснодарского края.

Напомним, объем инвестиций в строительство медучреждения оценивается в 20–30 млрд руб. В состав центра войдут: онкохирургический, радиологический, химиотерапевтический и онкогематологический центры, амбулаторно-поликлинический и диагностический блоки.

«Существующие медучреждения с нагрузкой уже не справляются. Поэтому нам нужно как можно скорее перейти от стадии проектирования к строительству», - заявил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев на встрече с компанией-разработчиком.

Первый заместитель гендиректора проектировщика АО «Гипроздрав» Елена Мурашова, отметила, что проект полностью готов. «Мы планируем, что медкомплекс будет состоять из нескольких блоков. Это позволит строить поэтапно», – сказала госпожа Мурашова.

Строительство нового медицинского кластера в поселке Знаменском под Краснодаром планируется закончить к 2024 году. Кластер будет состоять из онкологического центра с радиологическим центром, больницы скорой медпомощи, перинатального центра, детской и взрослой инфекционных больниц.

В ноябре 2020 года началось проектирование радиологического корпуса медкластера. Стоимость проектных работ составляла 37,7 млн руб.

Как писал “Ъ-Кубань”, инвестором строительства онкоцентра в Краснодаре станет фирма «МедИнвестГрупп».

Наталья Решетняк