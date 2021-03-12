Четверых уфимцев подозревают в похищении человека и вымогательстве

Кировский следственный отдел Уфы возбудил уголовное дело в отношении четверых уфимцев по подозрению в похищении человека (пп. «а», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ) и вымогательстве (п. «а», «в» ч. 3 ст. 163 УК РФ), сообщила пресс-служба регионального управления СКР. Имена задержанных ведомство не раскрывает.

По версии следствия, в феврале 2020 года один из подозреваемых возле городского морга похитил знакомого сотрудника одного из ритуальных салонов. Вывезя его в безлюдное место, сообщили в СКР, похититель вместе с сообщниками избили потерпевшего и потребовали от него передавать им по 1 тыс. руб. за каждый заключенный договор об оказании погребальных услуг (около 100 тыс. руб. в месяц).

После трех недель госпитализации потерпевший обратился в правоохранительные органы.

Подозреваемые были задержаны сотрудниками спецназа Росгвардии и УФСБ по Башкирии. В ходе обысков у членов группы было обнаружено девять единиц охотничьего и травматического оружия.

Задержанные не признают вину.

Олег Вахитов