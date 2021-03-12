«Аталанта» — «Специя»: ставки с повышенными коэффициентами на матч 12 марта

12 марта «Аталанта» примет «Специю» в матче 27-го тура чемпионата Италии. Фонбет предлагает повышенные коэффициенты и более 450 котировок на этот матч. На победу «Аталанты» можно поставить за 1.30, на победу «Специи» — за 11.50, на ничью — за 6.00, на незасчитанный гол — за 2.40, на хет-трик — за 7.80, на пенальти — за 2.35, на три гола хозяев подряд — за 2.55, на то, что гости забьют и не проиграют, — за 4.15.

Ставки на игроков

В Линии принимаются ставки на футболистов обеих команд. На гол Миранчука и победу «Аталанты» можно поставить за 3.40, на голевую передачу Госенса — за 5.00, на гол или ассист Иличича — за 1.85, на гол Мурьеля из-за штрафной — за 9.00, на то, что забьет Нзола или Верде, — за 3.40.

Луис Мурьель

Мурьель — лучший игрок «Аталанты» по системе «гол+пас». В 24 матчах Серии А нападающий забил 15 мячей и сделал 7 голевых передач. На гол Луиса правой ногой можно поставить за 2.20, левой — за 7.00, на гол в первом тайме — за 3.00, на ассист — за 5.00, на то, что Мурьель забьет первый или последний гол в матче, — за 2.75.

Всего в Линии более 15 котировок на Мурьеля. Варианты с самыми крупными коэффициентами: гол головой за 12.00, первый гол и победа «Аталанты» со счетом 3:1 за 35.00, удаление за 50.00.

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