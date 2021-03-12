Минюст планирует в 1,5 раза сократить количество заключенных в колониях к 2030 году

Министерство юстиции за счет исправительных центров планирует значительно сократить количество заключенных в колониях к 2030 году, сообщил глава министерства Константин Чуйченко. По его словам, их количество может снизиться до 250–300 тыс. человек. По данным ФСИН на 1 февраля, в колониях содержится 376 тыс. осужденных. Таким образом, к 2030 году их число может сократиться в полтора раза.

«К 2024 году в исправительных центрах и изолированных участках, функционирующих как исправительные центры, необходимо кратно увеличить количество мест для осужденных к принудительным работам, а к 2030 году — полностью обеспечить имеющиеся потребности»,— заявил господин Чуйченко на заседании коллегии ФСИН по итогам прошлого года (цитата по ТАСС). «В результате решения этой задачи мы планируем кардинально снизить количество лиц, находящихся в местах лишения свободы, оценочно до 250–300 тыс. человек»,— сказал он.

По словам министра, «это и уменьшит финансовую нагрузку, и еще больше отразится на положении России в мировом рейтинге пенитенциарных служб». Господин Чуйченко отметил, что сейчас примерно 188 тыс. осужденных на лишение свободы имеют право на замену лишения свободы принудительными работами в исправительных центрах. Для расширения подобной практики предполагается участие бизнес-сообщества в их трудоустройстве на предприятиях.

Согласно докладу международной неправительственной организации «За глобальную тюремную реформу» от 2020 года, число людей, отбывающих наказание в местах лишения свободы во всем мире, выросло на 20% с 2002 по 2018 год, составив 11 млн человек. Основная цель исправительных учреждений — социальная реабилитация, настаивают авторы доклада. Однако из-за недостатка финансирования изменить карательный подход проблематично: «Во многих тюремных системах так мало ресурсов, что они борются за удовлетворение основных потребностей, таких как еда, медицинская помощь, одежда, не говоря уже о режиме, ориентированном на реабилитацию».

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «Россия в тюремном тренде».