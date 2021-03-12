В Набережных Челнах осудят обвиняемого в призывах к массовым беспорядкам

В ближайшее время в Набережных Челнах будут судить 26-летнего местного жителя. Его обвиняют в призывах к массовым беспорядкам (ч. 3 ст. 212 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе управления СКР по Татарстану.

По данным следствия, в январе 2021 года мужчина нашел в сети и скачал в свой телефон текст с призывами к агрессивному поведению толпы, массовым беспорядкам и оказанию вооруженного сопротивления представителям власти. Позже он разместил эту публикацию в соцсети в группе, посвященной жизни Набережных Челнов, отметили в ведомстве.

Мужчина вину признал. Он находится под подпиской о невыезде.

"Ъ-Казань"