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Проезд под «мостом глупости» на Софийской улице закроют

С 13 марта проезд под мостом на Софийской улице в Петербурге закроют из-за ремонтных работ. Они продлятся до 15 мая.

Как сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры, специалисты СПб ГБУ «Мостотрест» восстановят поврежденную грузовыми автомобилями балку пролета над улицей Труда. После выполнения работ будет принято решение о дальнейшем запрете проезда автотранспорта под мостом.

Кроме того, запланирован капремонт улицы, при этом габарит по высоте под «мостом глупости» будет увеличен до 4,5 м. Сроки и объемы капитального ремонта улицы будут определены в период проведения ремонтных работ.

Объезд перекрытого участка будет возможен по Ленсоветовской дороге.

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