Ирина Семашко покинет пост председателя КСП Нижнего Новгорода

Ирина Семашко написала заявление об отставке с поста председателя контрольно-счетной палаты Нижнего Новгорода. Вопрос о ее уходе включен в повестку заседания городской думы, которое назначено на 24 марта. В проекте решения говорится, что гордума одобряет решение Ирины Семашко покинуть пост председателя КСП.

Госпожа Семашко возглавила контрольно-счетную палату Нижнего Новгорода в 2017 году. До этого она пять лет отработала директором городского департамента экономического развития. В 2005-2010 годах Ирина Семашко занимала пост финансового директора ООО "Нижновтеплоэнерго" и была депутатом городской думы, где возглавляла комиссию по бюджетной, финансовой и налоговой политике.

Андрей Репин