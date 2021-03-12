Курский «Экотекс» не смог оспорить штраф за несоблюдение экологических норм

Курский областной суд рассмотрел жалобу местного производителя текстиля ООО «Экотекс» на постановление инспектора Центрально-Черноземного управления Росприроднадзора от 17 декабря о назначении предприятию штрафа в 100 тыс. руб. за нарушение экологических требований (ст. 8.1 КоАП РФ). Областной суд вслед за Промышленным райсудом Курска оставил постановление без изменения.

Надзорное ведомство при проверке «Экотекса» установило факт нарушения ФЗ «Об охране окружающей среды»: компания ненадлежащим образом измеряла уровень загрязнения от источников выбросов, а также не задекларировала выбросы этилового спирта, этилацетата, пропаналя, актрелина и этилацетата. В компании посчитали постановление незаконным, но суды поддержали позицию Росприроднадзора.

Как начинались проблемы «Экотекса» — в публикации “Ъ-Черноземье”.

Олег Мухин