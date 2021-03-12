В атмосфере Парижа

В Уфе в отеле «Crowne Plaza Ufa — Congress Hotel» открылся уникальный алкогольный бутик. Это четвертый по счету флагман компании «Башспирт» и первый под собственным наименованием в честь премиального водочного бренда «Северные Амуры» («Les Amours Du Nord»). В новом магазине алкоголя представлена не только продукция «Башспирта», но и премиальные вина исключительно отечественных производителей.



Крепкий напиток «Les Amours Du Nord» — визитная карточка Башкирии. Над созданием рецептуры трудились лучшие технологи компании «Башспирт». Напиток производится на спирте Альфа, в составе — пчелиное маточное молочко, настойка левзеи, экстракт аралии. Уникальный образ придуман специалистами «Дизайн студии Дмитриева» совместно с лучшими дизайнерами АО «Башспирт». В основе дизайна водки «Les Amours Du Nord» — история о башкирских воинах-всадниках. Северных амуров называют башкирской грозой Наполеона. Их метких стрел и стремительных лошадей боялись, как огня, а внешность и манеры восхищали французов. Это самое необычное подразделение российской императорской армии в Отечественной войне 1812 года.

— Для чего производителю алкоголя заниматься непрофильной деятельностью — создавать парфюмерную продукцию и одежду?

— Мы не стали изобретать велосипед и используем современный мировой опыт. Известно, что алкогольная отрасль имеет свои нюансы и ограничения, поэтому в продвижении напитков мы расставляем акценты на экологичность, меценатство и разнообразные репутационные коллабы. В данном случае, подошел тренд крупнейших мировых компаний — коллаборация нашего флагманского продукта «Северные амуры» с производителями премиальной одежды и парфюмерии. И в целом, мы не устаем доносить до потребителя идеологию культурного, красивого и умеренного потребления алкоголя, — отвечает заместитель генерального директора по корпоративным вопросам АО «Башспирт» Евгения Минибаева.

Гостей мероприятия ждала яркая, «вкусная» французская вечеринка. Настроение создавала чарующая французская музыка в исполнении певицы Ирины Малышевой. Программа открытия бутика началась с презентации лимитированной коллекции «Les Amours Du Nord» от парфюмера, основателя культовой марки нишевой парфюмерии NOSE perfumes Тимура Солодова.

Помимо представленного парфюма, организаторы мероприятия подготовили модный показ — презентацию лимитированной коллекции мужской одежды «Les Amours Du Nord» от NORTHERN FACTORY, которую можно приобрести в новом бутике.

Особым приглашенным гостем вечера стал автор самого посещаемого Youtube-канала об алкоголе на территории СНГ под названием «Алкобард» Денис Шепелкин. Накануне он побывал на заводах «Башспирта» и во всех флагманских магазинах башкирского производителя —«Тантана».

Компания «Башспирт» в течение двух лет полностью обновила ассортимент и выпустила новые бренды во всех сегментах. Недавно на полках магазинов появилась вкусовая серия знаменитого крепкого напитка «Дикий мед». В ней собраны все сорта настоящего башкирского меда: липовый, цветочный, прополис. Гостям вечера представилась уникальная возможность продегустировать горячительные новинки.

Изюминкой мероприятия стало винное казино. Участники игры в представленных образцах вин со всего света угадывали их марку и производителя. И, конечно, гостей ждало теплое общение, по которому все так соскучились, под изысканный коктейль из алкогольных этюдов «Башспирта» и закусок от «Crowne Plaza Ufa — Congress Hotel».