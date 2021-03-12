Более 23% обрабатывающих предприятий Нижегородской области сработали в убыток

Обрабатывающие предприятия Нижегородской области (за исключением малого бизнеса) завершили 2020 год с положительным финансовым результатом в сумме 55,6 млрд руб. Как сообщили в Нижегородстате, это менее половины от результата за 2019 год – 48%.

Положительный финансовый результат получили предприятия 20 видов деятельности. Наибольший результат показали металлургическое производство (11,8 млрд руб.), производство напитков (8,3 млрд руб.) и химических веществ и продуктов (7,9 млрд руб.).

Убытки получили компании в сфере производства кокса и нефтепродуктов, ремонта машин и оборудования, полиграфической деятельности и копирования. Всего в убыток сработали 23,3% нижегородских обрабатывающих производств. Сумма убытков составила 22,9 млрд руб., что в 3,5 раза больше уровня предыдущего года.

Анастасия Еремина