В Краснодарском крае выявлено 130 новых случаев COVID-19

В Краснодарском крае подтверждено 130 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает администрация края. Всего за время пандемии в крае заболели 40096 человек.

По данным краевого штаба, больше всего новых зараженных COVID-19 в Краснодаре — 34 человека, в Сочи – 11, в Новороссийске – 14 новых случаев коронавируса. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения – 706,5. За прошедшие сутки скончались 13 человек, заболевших COVID-19, при этом выздоровел 91 человек. Общее количество выздоровевших в крае за время пандемии составило 34922 человека, умерших – 2095 человек.

Анна Перова, Краснодар