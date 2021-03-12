В Астраханской области три инспектора и замдиректора подозреваются в превышении полномочий

В Ахтубинском районе Астраханской области следственный отдел СУ СКР возбудил уголовное дело в отношении участкового полиции, инспектора Росрыболовства, а также заместителя директора и инспектора охранного парка, подозреваемых в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

По версии следствия, неподалеку от села Садового Ахтубинского района во время рейда подозреваемые установили двух граждан, вылавливающих рыбу незапрещенным способом. Предположительно, сотрудник полиции, действуя в сговоре с остальными участниками группы, составил в отношении одного из рыбаков протокол явки с повинной, в который якобы умышленно внес ложные сведения о незаконной добыче водных биологических ресурсов.

На основании фиктивных документов районное ОМВД возбудило в отношении мужчины уголовное дело, которое в ближайшее время планируется прекратить, уточнили в управлении.

Мария Шахрай