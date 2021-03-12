«Макдоналдс» запускает долгосрочную программу поддержки российских фермеров. В рамках первого этапа компания совместно с ГК «Белая Дача» выбрала пять российских фермерских хозяйств, сотрудничающих с агрохолдингом. Они получат целевые гранты для прохождения международной сертификации и смогут стать поставщиками «Макдоналдс». Всего в отборе приняли участие более 20 фермерских хозяйств, выращивающих листовой салат. В будущем «Макдоналдс» планирует расширять программу, охватывая разные отрасли сельского хозяйства. Благодаря этому в России появится больше фермерских хозяйств, которые смогут развиваться и поставлять свою продукцию крупным компаниям.

Выручка сервиса знакомств Bumble за год выросла на 20%. Однако прибыли американская компания добиться не смогла, ее чистый убыток за прошлый год составил $143 млн. Годом ранее компания получила чистую прибыль в размере $86 млн. В этом году Bumble рассчитывает заработать более $700 млн, так как многие люди начнут активнее налаживать контакты из-за отмены ограничений сообщили в компании.

«Почта России» выиграла аукцион по установке почтоматов в Московском метрополитене, говорится в сообщении оператора. Всего планируется установить порядка 90 устройств в переходах станций метро. Согласно данным портала госзакупок, «Почта России» направит на установку почтаматов до 42,5 млн руб.