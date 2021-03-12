Сеть «Пятерочка» запустила свою экспресс-доставку в Перми

Торговая сеть «Пятерочка» запустила услугу экспресс-доставки в Перми, сообщили в пресс-службе X5 Retail Group. Сервис работает на базе 11 магазинов в краевой столице и покрывает около 70% городских домохозяйств. Воспользоваться услугой доставки продуктов из «Пятерочки» могут жители Дзержинского, Орджоникидзевского, Ленинского, Свердловского, Мотовилихинского, Индустриального и Кировского районов. Для этого надо использовать мобильное приложение «Пятерочка Доставка». Доставка сети является платной услугой.

Отметим, что сервис экспресс-доставки «Пятерочка Доставка» работает также в Москве, Московской области, Казани, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Челябинске и других городах России на базе 692 магазинов и восьми дарксторов.

Всего в Пермском крае работает 491 магазин сетей X5: это «Пятерочка», «Перекресток» и гипермаркет «Карусель».