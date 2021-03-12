Инвестиции в экономику Ростовской области выросли на 6% в 2020 году

В 2020 году инвесторы направили на развитие экономики Ростовской области 323,8 млрд руб. Это на 6% больше, чем в 2019 году. Об этом сообщает Ростовстат.

Лидирующие позиции по объемам инвестиционных вложений и динамике показателей занимает энергетический комплекс. Отмечается, что это стало возможным благодаря развитию ветроэнергетики — рост инвестиций в эту сферу составил более, чем в 2,6 раза к 2019 году. Активную инвестиционную деятельность в 2020 году также демонстрировали предприятия добывающей промышленности (рост в 1,4 раза к предыдущему году), транспортной сферы (рост на 29%) и строительной отрасли (рост на 15%).

Кристина Федичкина