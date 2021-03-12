В Ульяновске продолжается реставрация Ленинского мемориала

В Ульяновске продолжается реставрация здания Ленинского мемориала. На данный момент выполнено 73% от запланированного объема работ, сообщается на официальном сайте регионального правительства.

Планируется, что наружная модернизация здания завершится к 1 сентября текущего года. До декабря должны выполнить работы по инженерии.

Ленинский мемориал был возведен в Ульяновске в 1970 году к 100-летию со дня рождения Владимира Ленина. Архитектурное сооружение имеет форму квадрата со стороной 110 м и высотой 34 м. В составе Ленинского мемориала размещается музей В. И. Ленина, универсальный киноконцертный зал и учебные аудитории.