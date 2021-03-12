Стипендии на обучение по магистерской онлайн-программе „Cross-media Marketing Communication” (MA, 60 ECTS) Необходимость экстренного перехода на дистанционное образование в связи с пандемией в 2020 году стала серьезным вызовом для многих учебных заведений.

Но в австрийской eLearning Academy (eLAC) преподавание ведется на 100% удаленно еще с 2016 года. Абитуриенты, планирующие получить европейское образование в сфере маркетинга, могут поступить на магистерскую онлайн-программу «Cross-media Marketing Communication» Австрийского института менеджмента при Университете прикладных наук Бургенланда (Австрия) в любое удобное время и учиться по индивидуальному графику, в комфортном для себя темпе.

Безусловными преимуществами программы являются онлайн-формат, позволяющий при необходимости совмещать работу и учебу, а также гибкий график обучения, который студент планирует и рассчитывает самостоятельно. Как правило, учеба в магистратуре занимает 24 месяца, но при желании может быть завершена и в течение 12 месяцев. Обучение проводится на английском языке ведущими профессорами и экспертами-практиками Университета прикладных наук Бургенланда. Выпускник вуза получает диплом магистра в сфере маркетинговых коммуникаций, степень (MA, 60 ECTS).

Стипендии

Не упустите уникальную возможность учиться в европейском вузе и развивать карьеру, сокращая затраты на обучение за счет стипендии!

eLearning Academy поддерживает молодых и амбициозных менеджеров, нацеленных на развитие собственной карьеры и предоставляет стипендии, позволяющие сократить стоимость обучения по магистерской онлайн-программе «Сross-media Marketing Communication» (MA, 60 ECTS) на 20%. Всего выделяется 5 Partial Scholarships –стипендии, частично покрывающие стоимость обучения (Полная стоимость обучения составляет – EUR 8 900, для стипендиата - EUR 7 120).

Кандидат на получение стипендии должен соответствовать определенным критериям, например, быть старше 21 года и иметь высшее образование не ниже степени бакалавра. В случае, если высшего образования еще нет, для поступления будет достаточно 3-5 лет рабочего стажа и подтверждения о том, что абитуриент зачислен в университет, либо завершил какой-либо экспертный/университетский курс в объеме 60 ECTS. Претенденту на стипендию также необходимо будет предоставить мотивационное письмо на английском языке. Заявку на стипендию можно отправить до 31 мая 2021 года. Уточнить перечень документов, а также задать дополнительные вопросы можно по электронной почте info@elac.study.