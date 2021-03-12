В Прикамье на ремонт дорог направят сэкономленные в прошлом году 200 млн рублей

Более 11 км дорог в Пермском крае будет отремонтировано за счет средств, сэкономленных при проведении конкурсов в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает сайт губернатора и краевого правительства.

Всего в прошлом году удалось сэкономить более 200 млн руб. В этом году эти средства направят на установку светофоров и ремонт дорог в Перми (ул. Якутская и ул. Чукотская), Краснокамске (участок дороги Гуляево — Курановка) и Пермском районе (участок между Култаево и Башкултаево). По данным краевого минтранса, общая протяженность дорожных объектов, которые приведут в порядок, составит 11,8 км.

В 2021 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в регионе построят и отремонтируют 90 км дорог. Работы будут вестись в Перми, Пермском районе, Краснокамском и Добрянском городских округах.