Из королевской семьи

12 марта аукционный дом Sotheby’s начинает принимать онлайн-ставки на лоты торгов The Family Collection of the late Countess Mountbatten of Burma, Patricia («Семейная коллекция графини Маунтбеттен Бирманской, Патрисии»). И это редкий шанс приобрести драгоценности и предметы интерьера с королевским провенансом. Среди топ-лотов — украшения королевы Виктории и исторический желтый бриллиант.

Аукцион собственности покойной аристократки или богатой знаменитости всегда является радостным событием для любителей ювелирного искусства. Какие сокровища прошлых эпох выйдут на свет в этот раз? Что за роскошные парюры появятся среди аукционных лотов? Какие секреты откроются?

Лорд Луис Маунтбеттен, его жена, бывшая Эдвина Эшли и две их дочери, Патриция (позже Нэтчбулл, леди Брабурн, 2-я графиня Маунтбеттен Бирманская) и Памела (позже Хикс), 1939 год Фото: East News

В последние несколько десятилетий прошли аукционы нескольких выдающихся коллекций — герцогини Виндзорской, Элизабет Тейлор и Банни Меллон, — тем не менее случаи, когда коллекция продается с молотка целиком, довольно редки. Гораздо чаще бывает так, что владелец стареет, и вещи расходятся по потомкам или и вовсе улетают из фамильного гнезда после их разводов, вторых или третьих браков, завещаний.

Онлайн-аукцион The Family Collection of the late Countess Mountbatten of Burma, Patricia («Семейная коллекция графини Маунтбеттен Бирманской, Патрисии») дом Sotheby’s проведет 24 марта, но ставки на лоты уже начались. Ювелирных украшений на нем сравнительно немного, зато есть интересные истории о драгоценностях. Представленные вещи дают возможность представить, что носила дочь первого графа Маунтбеттен Бирманского, последнего наместника короля Индии, третьего кузена королевы Елизаветы и пра-пра-правнучки королевы Виктории.

Стоит вспомнить одну из самых интересных наследных драгоценностей коллекции Патрисии — тиару Mountbatten Star («Звезда Маунтбеттенов»), которую невестка графини Пенни Нэтчбулл надела на свою свадьбу в 1979 году, а дочь Пенни, Александра Нэтчбулл, — на свою свадьбу в 2016 году. Тогда под венец ее вел принц Чарльз. Конкретно этого украшения на торгах нет, но есть другие с не менее интересными историями.

Прежде всего парюра в стиле «тутти фрутти» из пары брошей, серег-клипс и колье 1930-50-х годов. Предметы без подписного клейма и все в стиле ар-деко, времен помешательства на гравированных драгоценных камнях — изумрудах, рубинах, сапфирах — в индийской манере. Этот стиль на Западе прославили Cartier, создавшие, кстати, тиару, купленную матерью графини, Эдвиной Маунтбеттен. До недавнего времени предмет находился на выставке в музее Виктории и Альберта. Ее можно видеть на портрете Эдвины и Поля Танкерэя 1931 года в Национальной портретной галерее Лондона, где графиня изображена с короткой стрижкой «боб» и трехрядным жемчужным колье.

Среди выставленных лотов есть забавная вещица — драгоценная сумочка в виде свиньи из золота с бриллиантами по спине, хвосту и копытам животного. Она также принадлежала матери графини, Эдвине. Маунтбеттены были крупными и гордыми владельцами животных, так что сумочка авторства парижских ювелиров Lacloche Freres примерно 1905 года является символом именно этой любви. Эстимейт этой милой вещицы 2 000 — 3 000.

Подвеска The Banks с желтым бриллиантом имеет эстимейт в 40 000 — 60 000 в основном из-за веса в 6-8 карат окружающих его бесцветных бриллиантов. Подарок ботанику Джозефа Бэнксу, который сопровождал капитана Джеймса Кука в Новую Зеландию в конце XVIII века, от его сестры Сары c инициалами JSB на обратной стороне поверх пряди волос. Эта исторически восхитительная подвеска должна принадлежать музею, и возможно ее заметят кураторы на аукционе.

Одна из более скромных вещей с эстимейтом в 400 — 600 одновременно и одна из самых очаровательных. Браслет Girl Guides c 10 эмалевыми медальонами, подвешенными на браслет-цепочку из 9-каратного золота. Медальоны выполнены в виде тканевых нашивок, посвященных верховой езде, велосипедному спорту или спасателям на воде, которые традиционно нашивали на саше. Среди медальонов также есть эмблема скаутов Kingfisher Patrol, лидером которых была Патрисия, и 1-ой компании Букингемского дворца 1937 года, специально созданной, чтобы ее могла возглавить тогда еще принцесса Елизавета. Браслет приобрел отец Патрисии в 1945 году в качестве подарка на ее 21-летие.

Еще один предмет требует особого внимания. Золотой браслет XIX века с миниатюрным портретом Альберта, принца-консорта, в детстве, написанного в 1842 году Генри Пирсом Боном, выдающимся эмальером. Возможно его приобрела сама королева Виктория, пра-пра-прабабушка второй графини Маунтбеттен. Прекрасный в исполнении, с важным историческим провенансом, он восхитителен полным отсутствием информации о его происхождении.

Коллекция Маунтбеттен может и не великая сокровищница с драгоценностями, но в ней точно есть украшения, которые порадуют историков ювелирного искусства.

Екатерина Зиборова