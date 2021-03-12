ФАС признала нарушения в закупке лесопожарного центра на авиамониторинг

Нижегородское управление ФАС рассмотрело жалобу нижегородского аэроклуба им. П.И. Баранова ДОСААФ России на аукцион госучреждения «Нижегородский лесопожарный центр». Как сообщил регулятор, предметом спора стал тендер на авиамониторинг лесов на предмет опасности пожаров в 2021 году. Судя по документам закупки, начальная стоимость работ оценена в 15 млн руб., итоги аукциона подведут 23 марта.

В своей жалобе аэроклуб заявил, что требование документации торгов о наличии у претендентов действующего сертификата именно на лесоавиационные работы ограничивает участие в аукционе. По мнению заявителей, такие условия не позволяют торговаться субъектам государственной авиации.

Комиссия УФАС установила, что госавиация в своей работе руководствуется разрешениями на выполнение авиаработ, а не сертификатами эксплуатанта, и признала жалобу обоснованной, а лесопожарный центр – нарушившим законодательство о закупках. Нижегородскому лесопожарному центру выдано предписание об устранении нарушений.

Владимир Зубарев