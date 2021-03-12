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ВТБ Капитал Инвестиции провели первую сделку на рынке драгоценных металлов Мосбиржи

УК ВТБ Капитал Управление активами стала первой управляющей компанией, совершившей сделку на рынке драгоценных металлов Мосбиржи. Компания приобрела один килограмм золота в Фонд «ВТБ – Фонд Золото. Биржевой» (VTBG ETF). ВТБ Капитал Управление активами была зарегистрирована как участник торгов на рынке драгоценных металлов Московской биржи в конце февраля 2021 г., став первой из российских управляющих компаний, присоединившихся к площадке. Работа на ней позволит ВТБ Капитал Инвестиции расширить операционные возможности совершения сделок с металлами для развития собственных продуктов. У ВТБ Капитал Инвестиции сейчас в линейке 59 собственных паевых инвестиционных фондов, из которых 9 биржевых, 23 открытых. Три из них предназначены для инвестиций в золото.


В 2020 г. компания запустила "ВТБ – Фонд Золото. Биржевой", который сегодня является единственным российским фондом с обеспечением активов реальными золотыми слитками, которые находятся в хранилище банка ВТБ на территории РФ. С момента запуска клиенты вложили в фонд 2 млрд руб. Чистая масса золота в фонде к настоящему моменту превышает 480 кг. Структура фонда раскрывается ежедневно на сайте ВТБ Капитал Управление активами. В 2020 году ВТБ был лидером российского рынка по объемам средств, которые клиенты вложили в ПИФы.

«В 2020 г. мы запустили первый в России БПИФ, который позволяет клиентам инвестировать в золото напрямую, а не через иностранные ETF, продукт очень востребован, и мы занимаемся его развитием. В дальнейших наших планах – предоставить клиентам возможность выхода из фонда слитками. ВТБ Капитал Инвестиции активно развивают свою линейку продуктов и стараются предложить наиболее актуальные инструменты, подходящие под конкретные цели каждого инвестора», – отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания.

Рынок драгоценных металлов на Московской бирже функционирует с октября 2013 года. На рынке драгметаллов работает 66 участников торгов, среди них 47 кредитных организаций и три компании-золотодобытчика. Торги золотом и серебром ведутся с участием центрального контрагента, функции которого выполняет Национальный Клиринговый Центр (НКЦ). Поставка драгоценных металлов осуществляется в обезличенном виде на металлические счета участников клиринга, открытые в НКЦ. За 2020 год объем торгов на рынке драгоценных металлов вырос на 48% и составил 52,6 млрд рублей (12,9 т золота и 30,7 т серебра).

Банк ВТБ (ПАО)


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