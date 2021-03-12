Danone запускает на Кубани первое в России производство растительного молока стоимостью 1 млрд рублей

В Лабинске завершен первый этап создания производства напитков на растительной основе под брендом Alpro( Danone), сообщает пресс-служба краевой администрации. Размер инвестиций в проект составил 1 млрд руб.

Компания уже начала выпуск овсяных, миндальных и кокосовых напитков. Ранее их производили только в Бельгии, Франции и Великобритании.

«Мы уделяем особое внимание развитию двусторонних связей с иностранными партнерами и стремимся выстраивать долгосрочные и стабильные отношения в инвестиционной сфере. Такую задачу ставит глава региона Вениамин Кондратьев. Сейчас на Кубани успешно ведут бизнес более 300 предприятий с участием иностранного капитала из более чем 30 стран мира», - отметил вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель.

«Запуск проекта имеет стратегическое значение для развития бизнеса компании. Мы высоко ценим поддержку, которую нам оказывают власти Краснодарского края в ходе реализации данной инициативы», – заявил гендиректор Danone в России Чарли Каппетти.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Данон Россия», производящее молочную продукцию, зарегистрировано в Москве в 2005 году. Компания на 99,99% принадлежит кипрскому DAIRY JV (CIS) HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED Treid (головная компания – французский Danone), на 0,0001% - Danon Treid. В 2019 году выручка «Данон Россия» составила 86,6 млрд руб., чистая прибыль - 6,3 млрд руб.

Как писал “Ъ-Кубань”, в 2020 году в Краснодарском крае произвели 1,5 млн т коровьего молока, что является лучшим показателем за последние 10 лет.

Виктория Колганова