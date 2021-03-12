«Реальное дело 4.0», или Московская промышленность нового поколения

Обозреватель “Ъ FM” Григорий Колганов рассказывает, какой продукт разработал Лосиноостровский электротехнический завод.

Долгое время управление движением поездов заключалось в ручном переводе стрелок и активной работе живого диспетчера, но сегодняшние скорости и интенсивность трафика требуют максимальной автоматизации. Лосиноостровский электротехнический завод, филиал компании «Элтеза», по оценкам московского департамента инвестиционной и промышленной политики, — один из крупнейших в стране производителей систем управления железнодорожным движением.

Гордость предприятия — собственный продукт (микропроцессорная централизация стрелок и светофоров МПЦ-ЭЛ), вобравший в себя более 1,4 тыс. инновационных разработок. В частности, была успешно решена задача импортозамещения, рассказывает директор завода Дмитрий Чекунов: «Система устанавливается в определенные шкафы специального назначения. Шкафы в Российской Федерации были практически не представлены, и начали мы как раз с локализации этого металлоемкого изделия. Мы сделали новую технологическую линию, новые станки — полный современный производственный цикл по импортозамещению одного из элементов».

Сейчас ни одна новая станция московского метро и в целом столичный транспортный узел не обходятся без продукции завода. Представлена она на всей сети железных дорог страны, в том числе на Восточном полигоне и высокоскоростной магистрали Москва—Санкт-Петербург.