На «Пермских моторах» появится центр специализации по производству лопаток для авиадвигателей

В АО «ОДК-Пермские моторы» будет создан центр специализации по изготовлению лопаток для турбин высокого давления двигателей ПД-14, ПД-18 и ПД-35. Как сообщает пресс-служба компании, для размещения производства будет реконструировано здание, где сейчас расположен литейный цех. К нему будет пристроен еще один корпус площадью 17 тыc. кв. м. Здесь разместятся автоматизированный склад, станки для механической обработки лопаток, в том числе для роботизированной полировки. Туда же переведут процессы термической обработки, алитирования и пайки. Сейчас идет процесс разработки проектно-сметной документации на реконструкцию корпуса и строительство пристроя. Начало строительных работ запланировано на конец этого года – начало 2022-го.

По словам директора по инновационному развитию предприятия Дмитрия Оконешникова, кроме пермского, в структуре ОДК будут созданы еще два центра по изготовлению лопаток. Речь идет об уфимском «ОДК-УМПО» и рыбинском «ОДК-Сатурн». В Уфе планируется производить лопатки для двигателей боевых самолетов, а в Рыбинске для гражданских типов и стратегических бомбардировщиков, а также морских судов.