На Кубани во II квартале 2021 года планируют привить от коронавируса 65% взрослого населения

Во втором квартале 2021 года в Краснодарском крае намерены привить от COVID-19 не менее 65% населения. Об этом сообщил 12 марта заместитель начальника управления организации медпомощи населению министерства здравоохранения Кубани Юрий Сарычев.

«В течение апреля, мая и июня будет организовано проведение масштабной вакцинации против COVID-19 для достижения коллективного иммунитета», - заявил представитель минздрава в ходе брифинга, посвященного ситуации с коронавирусом. В настоящее время прорабатывается дорожная карта по увеличению количества прививочных бригад, открытию дополнительных прививочных пунктов.

В настоящий момент для вакцинации населения на Кубани используют препарат ГамКовидВак («Спутник V»). «Рассчитываем, что к нам придет вторая вакцина – ЭпиВакКорона, в дальнейшем поступит еще и третья – института им. М. П. Чумакова», - отметил господин Сарычев.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, по состоянию на 9 марта 2021 года более 156 тыс. жителей Краснодарского края сделали прививку от коронавируса. Полный курс прошли 72 012 жителя. В регион поступило 170,2 тыс. доз вакцины «Спутник V». В Краснодарском крае работают 149 пунктов вакцинации на базе поликлиник, ФАПов и центров медпрофилактики (адреса указаны на сайте регионального минздрава).

Наталья Решетняк