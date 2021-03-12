В Красноярском крае суд рассмотрит дело о захвате в заложники женщины и пяти ее маленьких детей

Перед судом предстанет 25-летний житель Красноярского края, захвативший в заложники свою знакомую и пять ее малолетних детей. Как рассказали в региональном управлении СКР, обвиняемому инкриминируется ст. 206 УК РФ (захват заложников), ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника полиции) и ст. 119 (угроза убийством).

По версии следствия, в ночь на 9 октября 2020 года наряд полиции прибыл к частному дому в селе Тасеево. Стражей порядка вызвала женщина, обратившаяся за защитой от нетрезвого брата. Недовольный прибытием сотрудников полиции, он бросил топор в лобовое стекло патрульного автомобиля, в котором находился участковый полицейский. Тот получил телесные повреждения. После этого злоумышленник скрылся, спрятавшись у своей знакомой.

Правоохранители вычислили место, где он находится. На предложение сдаться мужчина взял в заложники свою знакомую и пять ее малолетних детей в возрасте от 6 месяцев до 5 лет. Угрожая их убийством, он требовал от сотрудников полиции уехать. Силовики провели спецоперацию, в результате которой заложники были освобождены, а злоумышленник задержан. В ходе следствия он признал вину в полном объеме и раскаялся в содеянном.

Илья Николаев