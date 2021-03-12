В Татарстане подтвердили 50 новых случаев коронавируса

За сутки в Татарстане выявили 50 новых случаев COVID-19. Все они оказались контактными. 31 человек госпитализирован, 19 получают лечение на дому. Об этом сообщили в штабе по борьбе с инфекцией.

Среди заболевших — двое несовершеннолетних и 29 человек старше 60 лет. В Казани подтвердили 24 новых случаев, в Набережных Челнах — девять, в Нижнекамском районе — четыре, в Рыбно-Слободском — три, в Высокогорском — два, в Азнакаевском, Балтасинском, Верхнеуслонском, Мензелинском, Нурлатском, Сабинском, Тукаевском и Черемшанском — по одному.

«На 12 марта в Татарстане зарегистрировано 18 584 случая COVID-19.Выздоровело за весь период 15 245, в том числе 74 за минувшие сутки», — отметили в штабе.

Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»

"Ъ-Казань"