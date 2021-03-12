Сбер объявил «Неделю здоровья» в Черноземье

«Цифровой День Здоровья» проведет Сбер 12 марта. Однако на территории Черноземья мероприятие получит большую продолжительность во времени и трансформируется в «Неделю Здоровья», которая пройдет с 12 по 19 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Центрально-Черноземного банка (ЦЧБ).



Как отметила Председатель ЦЧБ Наталия Цайтлер в беседе с нашим журналистом, решение об увеличении продолжительности мероприятия приняли в связи с тем, что за один день было бы сложно охватить всеми запланированными активностями максимальное число сотрудников и клиентов Сбера.

– Сбер меняет представление о сфере медицины, делая ее доступной 24/7. У нас есть уникальные цифровые сервисы, которые помогут проанализировать физическое состояние, сохранить и укрепить здоровье и мы готовы более широко информировать об этом наших клиентов.

Что же предложат жителям Центрального Черноземья в эти дни? Прежде всего, новые продукты компании СберЗдоровье, которые начнут продаваться 12 марта в Сбере. Например, это неограниченное общение с терапевтом, педиатром, а также 4 консультации с узкопрофильными специалистами (невролог, гинеколог, ЛОР, кардиолог и другие) в течение года. Также в этот день в ряде регионов Центрального Черноземья будет доступно предложение, включающее, помимо телемедицинских консультаций, запись на очные приемы к врачам на тот случай, если по итогам онлайн-общения пациенту порекомендуют посетить клинику для осмотра, обследования или сдачи анализов.

- Также у нас продолжат продаваться три продукта – «Все врачи онлайн», «Путь к здоровью» и «Мой врач». В первую очередь – это возможности записи к доктору и телемедицинские услуги, которые в последнее время особенно активно развиваются в нашем регионе. По сравнению с 2019 годом, - отмечает Наталия Цайтлер, - в 2020 году спрос на них в Черноземье вырос в несколько раз, чему есть целый ряд причин.

Так, в период пандемии коронавируса люди стали уделять значительно большее внимание своему здоровью, делать выбор в пользу удаленных форматов получения медицинских консультаций – что гарантирует не только отсутствие контактов с возможными носителями заболеваний, но и упрощает и ускоряет сам процесс получения услуги.

К плюсам телемедицины также можно отнести высокую квалификацию специалистов, оказывающих консультации. При этом записаться на прием можно не только к специалистам из своего региона, но и к медикам, работающим в крупных федеральных центрах. И – общаться с ними в любом из удобных клиенту форматов: в чате, по телефону или в режиме видеосвязи.

– Это не только профессиональная, но и социальная миссия, – говорит Председатель Центрально-Черноземного банка Наталия Цайтлер. – Наша медицинская платформа предлагает самые разные услуги – от онлайн-консультаций, диагностики или комплексного обследования до обслуживания по программам добровольного медицинского страхования и даже оказание ветеринарной помощи онлайн. На сервисе доступны круглосуточные онлайн-консультации с дежурными терапевтами или педиатрами и запись к врачам более 20 специальностей, что дает ощущение защищенности в самой главной для каждого человека ценности, которой является здоровье. Согласитесь, знание того, что консультацию врача можно получить в любое время и из любой точки во многом экономят и время, и нервы. Я сама - мама и прекрасно понимаю обеспокоенность родителей, если, например, поздно вечером у ребенка поднялась температура. Меня саму несколько раз в подобных случаях выручала телемедицинская консультация.

Как отметила Наталия Владимировна, сегодня на платформе СберЗдоровье представлено свыше 4 тыс. клиник, прием ведут более 222 тыс. врачей-практиков. Услугами телемедицины от СберЗдоровье воспользовались уже 2,6 млн россиян.

- В Центральном Черноземье услуги телемедицины наиболее востребованы в Воронежской области – регион входит в ТОП-15 в Российской Федерации по количеству обращений населения к врачам дистанционно. В ТОП-40 по данному показателю входит Курская область. Остальные же области Черноземья демонстрируют результаты, сопоставимые со среднероссийскими, и здесь мы видим безусловные возможности для роста, - отметила Наталия Цайтлер. - Сегодня они, в частности, реализуются в качестве пилотных проектов с органами региональной власти. Например, в Курской области жителям до конца марта предоставляется бесплатный промокод на консультации с врачом. В Липецкой области идет реализация другого проекта – мониторинг здоровья больных коронавирусной инфекцией.

Как пояснили в пресс-службе Центрально-Черноземного банка, чтобы стать клиентом СберЗдоровье и получить доступ к услугам телемедицины, достаточно зайти на сайт компании или скачать приложение, после чего заполнить небольшую регистрационную форму. Далее вам будут доступны все возможные услуги: консультация терапевта, педиатра или узкопрофильного специалиста и т. д. Об этом и многом другом могут рассказать в любом офисе Сбера и не только рассказать, но и провести пробную онлайн-консультацию с профильным специалистом.

Впрочем, предложения в рамках «Недели здоровья» не будут ограничиваться только услугами от компании СберЗдоровье. В частности, клиентам расскажут о возможностях сервиса Сбер ЕАптека, входящего в ТОП-3 ведущих Интернет-аптек России. Кроме безрецептурных лекарственных препаратов и медицинской техники, здесь можно заказать также биологически активные добавки, товары для детей, для красоты и гигиены и даже для животных. Сервис предусматриваем доставку заказанной продукции на дом в течение 2-х часов. Приложение адаптировано для пользователей с проблемами зрения (есть голосовой информатор), а в 2020 г. его включили в перечень социально значимых Интернет-ресурсов.

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