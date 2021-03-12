Суд ввел процедуру реализации имущества в отношении ростовского ресторатора Вадима Калинича

Арбитражный суд Ростовской области постановил начать процедуру реализации имущества ростовского ресторатора Вадима Калинича. Соответствующая информация опубликована в картотеке суда.

Как сказано в постановлении, на торги могут быть выставлены дом площадью 144 кв. м. и участок под ним, участок площадью 1 181 кв. м., нежилое здание площадью 31 кв. м., а также четыре автомобиля: Porsche Cayman, Jeep Wrangler, Fiat Coupe и Лада Ларгус. Сумма требований кредиторов составила более 35,9 млн руб. В сентябре господин Калинич был признан банкротом из-за долга банку ВТБ в 758 тыс. руб.

Вадим Калинич — известный в Ростове-на-Дону ресторатор, он основал ныне закрытые рестораны «Буковски», «Бекон&John» и «Антрекот». Также Вадим Калинич является владельцем ресторана «Schneider Weisse Brauhaus Rostov».

Наталья Шинкарева