Разработана дорожная карта социально-экономического развития Калмыкии

Министерство природных ресурсов и экологии РФ разработало вместе с правительством Калмыкии проект проект дорожной карты социально-экономического развития республики. Как сообщили в пресс-службе Минприроды РФ, информация была озвучена на совещании по вопросам развития Калмыкии, которое провел глава ведомства Александр Козлов.

Господин Козлов отметил, что проект дорожной карты включает в себя 34 пункта по 11 направлениям. «За реализацию каждого пункта мы назначим ответственных со стороны Минприроды и Республики Калмыкия. У нас практика этой работы по принципу проектного участия с коллегами из прошлого министерства есть. По любому из пунктов мы будем понимать ответственных на уровне нашего министерства, региона и ФОИВа (федеральный орган исполнительной власти. — „Ъ-Средняя Волга“), а они в свою очередь будут предметно знать, что мешает реализовать тот или иной проект, какие есть препятствия», — подчеркнул Александр Козлов.

В дорожную карту вошли пункты о реализации поручений главы государства и председателя правительства России, а также вопросы разработки и освоения водных ресурсов, ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде, развитие лесного хозяйства и борьба с опустыниванием.

Присутствовавший на заседании глава Калмыкии Бату Хасиков считает, что начинается «новый, более масштабный этап в развитии республики». «Если каждый из участников совещания внесет свой вклад, то картина в регионе полностью изменится. Согласен, многие препятствия мы можем преодолеть только совместными усилиями», — отметил господин Хасиков.

Ъ-Средняя Волга