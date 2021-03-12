Власти: весенний подъем заболеваемости короновирусом в Красноярском крае не будет взрывным

Подъем заболеваемости Covid-19 в марте-апреле в Красноярском крае не будет таким взрывным, потому что у населения уже сформировался иммунитет за счет переболевших и прошедших вакцинацию, сообщил министр здравоохранения региона Борис Немик в радиоэфире «КП-Красноярск».

По словам министра, эпидемия будет иметь единичные случаи, когда популяционный иммунитет достигнет 65% взрослого населения (это 1,3 млн человек). По данным оперштаба Красноярского края, в регионе за все время пандемии подтверждено 64,3 тыс. случая короанвируса. Пока в крае вакцинировано 80 ты. граждан, но запись в поликлиниках идет активно, серьезных побочных эффектов после вакцинации не выявлено, заверил министр.

Предполагается, что к августу будет привито 45-50% населения. «Нужно провести вакцинацию до начала сезонного подъема заболеваемостью гриппом, тогда мы можем гарантировать, что в осенний период не будет новой волны короновируса, - подчеркнул господин Немик.

В минздраве уже в марте ожидают массовое поступление трех зарегистрированных российских вакцин. ««Спутник V» будет основной при массовой вакцинации, в отдаленных районах края планируется использовать вакцину новосибирского центра «Вектор», поскольку ее проще хранить и перевозить. Однодозовую «Спутник light», проходящую сейчас завершение регистрации, будем рекомендовать прививать переболевшим для усиления иммунитета, - рассказал Борис Немик.

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов также подтвердил, что что о коллективном иммунитете можно будет говорить по достижении 60-процентного порога заболевших и вакцинировавшихся. Однако пока регион к таким показателя не приблизился. На сегодня привито около 80 тыс. человек, в то время как в регионе, по словам министра, проживает около 2,7 млн. человек. «Мы делаем все, чтобы приблизиться к этой цифре. Интерес к вакцинации хороший, поэтому, думаю, к коллективному иммунитету должны прийти как можно быстрее. Идеальная задача - к осени, к новому эпидсезону, получить эту защиту», - сказал господин Хальзов.

Анастасия Вещикова, Красноярск, Юлия Сасевич