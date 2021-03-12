На конкурс по новому облику воронежского театра оперы и балета поступило девять заявок

Девять проектов из Воронежа, Москвы, Санкт-Петербурга и Владикавказа были представлены на конкурс по созданию нового облика местного театра оперы и балета. Об этом сообщил портал DeFacto со ссылкой на региональный департамент архитектуры и градостроительства.

Заседание экспертной комиссии запланировано на 16 марта. На ней будут отобраны пять лидеров для дальнейшей защиты проектов на заседании жюри. Итоги конкурса будут подведены 23 марта. Победитель получит 600 тыс. руб., за второе место положено 300 тыс., за третье — 200 тыс.

Публичный онкурс по облику театра губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил в сентябре 2020 года. За основу участники должны были взять результаты работы проектного института «Гипрокоммундортранс», который весной выиграл аукцион на разработку проекта реконструкции. Летом президент Союза архитекторов России Николай Шумаков настоятельно рекомендовал местным властям сохранить старое здание театра как части архитектурного ансамбля главной площади облцентра.

Подробнее об этом читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Призрак оперы».

Александр Прытков