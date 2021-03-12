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В Адыгее члены Совета Федерации РФ обсудили вопросы развития горной части республики

Представители Совета Федерации РФ посетили горную часть Майкопского района республики, где провели выездное совещание, посвященное вопросам развития туристической отрасли региона.


В мероприятии приняли участие Глава Адыгеи Мурат Кумпилов, премьер-министр РА Геннадий Митрофанов, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Алексей Русских, член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Эдуард Исаков, член Комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашник, член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Павел Тараканов, советник Аппарата Комитета Совета Федерации по экономической политике Заур Шурдумов, сенаторы от Адыгеи – Олег Селезнев и Мурат Хапсироков.

Участники совещания обсудили ряд актуальных вопросов, касающихся создания обеспечивающей инфраструктуры туризма. В частности, ход реконструкции автодороги «Даховская-плато Лаго-Наки».

Напомним, что объем бюджетных средств, выделенных на реконструкцию трассы «Даховская – плато Лаго-Наки», протяженностью 11,1 км, составляет 474,5 млн. рублей. Более 55% средств уже освоено в прошлом году – завершен первый этап реконструкции. Работы ведутся в рамках реализации Индивидуальной программы социально-экономического развития Адыгеи. Полностью реконструкция данного объекта будет завершена в текущем году.

В ходе мероприятия представителями Совета Федерации отмечено, что одним из драйверов экономики региона может стать развитие рекреационного кластера в его горной части.

Мурат Кумпилов поблагодарил представителей Совета Федерации РФ за проявленное внимание к республике и желание оказать содействие в решении актуальных задач, связанных с укреплением ее социально-экономического положения.

«Адыгея – один из интереснейших субъектов Российской Федерации с красивой природой и богатым культурным наследием, где можно успешно развивать туристическую отрасль. Но без решения инфраструктурных вопросов – строительства дорог, создания объектов энергетики и гостиничного сервиса – мы не сможем говорить о полноценном движении в данном направлении. И всесторонняя поддержка наших начинаний руководством страны – Президентом России Владимиром Путиным, Правительством и, конечно, Федеральным Собранием имеет для нас большое значение», - сказал Глава республики.

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