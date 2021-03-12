В Рыбинске в ДТП пострадали 6-летний ребенок и двое взрослых

В городе Рыбинске Ярославской области произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. Дорожно-транспортное происшествие зафиксировано 12 марта около 8 часов на улице 9 мая.

По предварительной информации, на дороге столкнулись автомобиль Volkswagen, под управлением 48-летней женщины и автомобиль Great Wall Hover, под управлением 57-летнего мужчины.

В результате ДТП, с полученными травмами госпитализирована 48-летняя водитель Volkswagen. Пассажиры автомобиля Great Wall Hover, 6-летний мальчик и 87-летняя женщина, нуждаются в амбулаторном лечении.

По факту ДТП проводится проверка для установления всех обстоятельств происшествия.

Дарья Сабаева