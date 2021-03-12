«Седьмая студия» Кирилла Серебренникова ликвидирована

Театральная организация «Седьмая студия» прекратила свою деятельность 22 декабря 2020 года, свидетельствуют данные выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Организация получила широкую известность в связи с делом против ее основателя режиссера Кирилла Серебренникова, а также бывшего генпродюсера Алексея Малобродского, экс-директора Юрия Итина и экс-руководителя департамента господдержки искусства Минкульта Софьи Апфельбаум. Их обвиняли в хищении бюджетных 128,9 млн руб.

Протокол и распоряжение о ликвидации автономной некоммерческой организации «Седьмая студия» были составлены 14 и 15 сентября 2020 года, соответствующая запись ЕГРЮЛ была внесена 23 сентября. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», организация была ликвидирована по решению учредителей.

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«Седьмая студия» была основана в июле 2011 года на основе актерско-режиссерского курса Кирилла Серебренникова в Школе-студии МХАТ. Дело о хищении в «Седьмой студии» было возбуждено в 2015 году, его повторное рассмотрение началось в ноябре 2019 года.

26 июня 2020 года Мещанский суд Москвы признал Кирилла Серебренникова и других фигурантов виновными. Режиссера приговорили к трем годам условно и штрафу 800 тыс. руб. 18 ноября коллегия судей Мосгорсуда признала приговор законным.

Подробнее о деле — в материале “Ъ” «Приговор по делу "Седьмой студии" остался без изменений».