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Кирилл Серебренников

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

«Седьмая студия» Кирилла Серебренникова ликвидирована

Театральная организация «Седьмая студия» прекратила свою деятельность 22 декабря 2020 года, свидетельствуют данные выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Организация получила широкую известность в связи с делом против ее основателя режиссера Кирилла Серебренникова, а также бывшего генпродюсера Алексея Малобродского, экс-директора Юрия Итина и экс-руководителя департамента господдержки искусства Минкульта Софьи Апфельбаум. Их обвиняли в хищении бюджетных 128,9 млн руб.

Протокол и распоряжение о ликвидации автономной некоммерческой организации «Седьмая студия» были составлены 14 и 15 сентября 2020 года, соответствующая запись ЕГРЮЛ была внесена 23 сентября. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», организация была ликвидирована по решению учредителей.

«Седьмая студия» была основана в июле 2011 года на основе актерско-режиссерского курса Кирилла Серебренникова в Школе-студии МХАТ. Дело о хищении в «Седьмой студии» было возбуждено в 2015 году, его повторное рассмотрение началось в ноябре 2019 года.

26 июня 2020 года Мещанский суд Москвы признал Кирилла Серебренникова и других фигурантов виновными. Режиссера приговорили к трем годам условно и штрафу 800 тыс. руб. 18 ноября коллегия судей Мосгорсуда признала приговор законным.

Подробнее о деле — в материале “Ъ” «Приговор по делу "Седьмой студии" остался без изменений».

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