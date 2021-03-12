Рособрнадзор оценил качество школьного образования на Урале Свердловская область попала в десятку лучших регионов в стране

Свердловская область заняла восьмое место в рейтинге регионов России по качеству школьного образования, который составили Рособрнадзор и Федеральный институт оценки качества образования. Регион получил 68,9 баллов из 100 возможных.

Каждый регион прошел оценку по 12 показателям, которые разделили на три группы: результаты обучения (на основе данных о ЕГЭ, ОГЭ и ВПР), практикоориентированность (использование в школе лабораторного оборудования и показатели поступления в вузы) и управление системой школьного образования (организация управления региональными системами образования). Из-за пандемии коронавируса при составлении рейтинга использовались результаты 2019 года.

Согласно рейтингу, результаты обучения школьников Свердловской области оценили в 52,4 балла, практикоориентированность школьного образования — в 87,8 балла, управление системой школьного образования — в 66,4 балла.

Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) попал на 33-е место в рейтинге, заработав 54,2 балла. Результаты обучения школьников в округе были оценены в 54,2 балла. По показателям практикоориентированность школьного образования и управление системой школьного образования регион получил 56 и 44,6 балла соответственно. Наименьшее количество баллов получил показатель поступления в вузы своего регионы — 29 баллов.

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) сводный показатель Рособрнадзора составил 51,6 балла. Округ занял 38-е место среди регионов России. По результатам исследования результаты обучения школьников на Ямале получили оценку в 46,1 балла. Критерии практикоориентированность школьного образования и управление системой школьного образования оценили в 55,1 и 53,6 балла соответственно. Худшую оценку также получил показатель поступления школьников в вузы своего региона — 28,2 балла.

Наименьший балл по результатам обучения школьников в Уральском федеральном округе (УрФО) получила Тюменская область — 29,8 балла. Практикоориентированность школьного образования и управление системой школьного образования в регионе оценили в 46,7 и 49,4 балла соответственно. По сводному показателю Рособрнадзора Тюменскую область оценили в 42 балла, регион занял 63-е место в рейтинге.

Лучшие результаты среди регионов России показали Санкт-Петербург (92,1 балла), Москва (92,0), Ленинградская (77,1), Калининградская (76,5) и Ярославская (76,2) области. Самые низкие показатели у Ингушетии (7,8), Дагестана (10,6), Чечни (13,7), Карачаево-Черкесии (13,7) и Кабардино-Балкарии (15,5).

По словам руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева, для регионов-аутсайдеров организовали консультационное и методическое сопровождение. Рейтинг будет обновляться не менее двух раз в год. Систему показателей планируют расширить и представить данные об образовании на уровне муниципалитетов. Следующее обновление запланировано на осень 2021 года.

Михаил Мананников