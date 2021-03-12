Вице-президент «Трактора» покинул пост после выбывания клуба из плей-офф

Челябинский «Трактор» покинул вице-президент по хоккейным операциям Олег Усачев, отработавший в клубе два сезона. Как сообщают в пресс-службе «черно-белых», генеральный директор Иван Савин поблагодарил господина Усачева за плодотворную совместную работу. «Он курировал трансферную политику – ключевое направление для развития организации и ее роста. Сегодня мы видим, что клуб имеет долгосрочные контракты с лидерами, что немаловажно в контексте стратегического планирования»,- отметил господин Савин.

Вчера «Трактор» завершил выступление в сезоне 20/21 Континентальной хоккейной лиги. Команда выбыла из борьбы за Кубок Гагарина на стадии 1/8 финала плей-офф, проиграв в серии «Салавату Юлаеву» 1:4. Регулярный чемпионат клуб завершил на пятом месте Восточной конференции. Этот сезон команда отыграла заметно лучше, чем предыдущий, когда по итогам регулярного чемпионата она заняла предпоследнее место и не попала в плей-офф.