У компании СДЭК появится новый сортировочный центр в Петербурге

Компания СДЭК начала строительство сортировочного центра на юге Санкт-Петербурге площадью 17,5 тыс. кв. метров. Будущий СЦ призван разгрузить московские центры компании.

Об этом сообщило «Агентство строительных новостей». Строительство ведется силами PNK Group, в чьем индустриальном парке будет СЦ. Из будущего центра предполагается доставка товаров по всей России. Московские мощности компании после открытия петербургского СЦ будут ориентированы в основном на работу в своем регионе.

Строительство центра планируется завершить к декабрю текущего года. Кроме того, компанией планируется также возведение собственной сортировочной линии.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал о планах УК «Теорема» построить два новых деловых комплекса на территории бизнес-парка «Полюстрово».