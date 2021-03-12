Зарубежные СМИ: Как в Британии оценили ответ принца Уильяма на скандальное интервью?

«Наша семья совершенно не расистская» — принц Уильям впервые прокомментировал слова своего брата принца Гарри и его супруги Меган Маркл. В интервью Опре Уинфри в начале недели они рассказали, что кто-то из членов королевской семьи беспокоился о цвете кожи сына пары Арчи. Кроме того, они заявили, что отказ от королевских обязанностей отдалил Гарри от Уильяма. Герцог Кембриджский 11 марта посещал одну из школ в Лондоне и, отвечая на вопросы журналистов, защитил королевскую семью. Подробнее о том, как скандал обсуждают в мировых СМИ — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Принц Уильям заявил, что еще не общался с братом с тех пор, как Гарри и Меган начали атаковать королевскую семью в интервью Уинфри, пишет The Guardian. Заявление Уильяма — это первый публичный комментарий члена королевской семьи, который дает понять, какую боль они в связи с этим испытывают, отмечает издание. Уильям и герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон посетили одну из школ на востоке Лондоне, чтобы поздравить детей с возвращением к очной учебе. Когда они уходили, репортер спросил, является их семья расистской. Герцог и герцогиня ответили: «Совершенно нет». Уильям добавил, что еще не общался с братом, но собирается это сделать.

Брат принца Гарри прекрасно понимает, что все, что он произнесет, станет заголовком новостей, отмечает королевский корреспондент BBC. Но несмотря на то, что команда Уильяма ясно дала понять, что комментариев не будет, герцог все равно знал, что вопросы могут появиться. Планировал ли он на них отвечать или занимается импровизацией — неясно. Принц Уильям не мог проигнорировать вопрос о расизме в королевской семье.

9 марта Букингемский дворец опубликовал заявление, в котором говорилось, что слова Гарри и Меган вопросов о цвете кожи их ребенка вызывают беспокойство, напоминает ABC News. От имени королевы в заявлении было сказано, что у разных людей воспоминания могут отличаться, но к проблемам, затронутым в интервью, в семье отнесутся очень серьезно.