Минобр Алтайского края не подтвердил информацию об отравлении детей в школе

Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко заявил, что информации о массовом отравлении учеников школы №128 Барнаула недостоверна. Накануне СМИ распространили информацию о якобы вспышке отравления из-за питания в школьной столовой . В образовательном учреждении управлением Роспотребнадзора быо проведено эпидемиологическое расследование. Ведомство проверило пищеблок – нарушений не обнаружено.

«Никакого факта отравления нет. Есть факт, что 16 ребят из 1738 обучающихся в этой школе обращались за медицинской помощью по разным обстоятельствам. Министерство здравоохранения держит на контроле этот вопрос. Все учащиеся, которые не присутствовали в этот день на занятиях, будут обследованы», - цитирует пресс-служба правительства слова господина Костенко.

В целях профилактики сегодня и завтра школа работать не будет. Это позволит провести дезинфекцию помещений. В понедельник занятия продолжат.

Как ранее сообщал «Ъ-Сибирь» в мэрии Барнаула, на 11 марта, в школе отсутствовало 140 учеников. Диагнозы гастроэнтерит и ОРВИ подтвердили у десятерых.

Юлия Сасевич