«“Париж для своих” с неожиданным набором участников»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает об экспозиции графики, которую Егор Альтман представил в Altmans Gallery в честь пятилетия галереи.

Altmans Gallery недавно отметила пятилетний юбилей. Мой старинный приятель Егор Альтман создал пространство, ориентированное на тиражную графику «первых имен». Пикассо, Шагал, Матисс, Дега и другие художники, рисовавшие на бумаге или на камне, вырезавшие на металле или на дереве свои гравюры, которые позже выпускали небольшими тиражами. Судя по тому, что за пять лет число галерейных пространств увеличивается, бизнес-модель Альтмана оказалась успешной.

Юбилей галерист решил отметить выставкой «Париж для своих» с довольно неожиданным набором участником. На этот раз представлена графика Пабло Пикассо, Марка Шагала и Зураба Церетели.

Обращение к «столице мирового искусства» — Парижу и двум первым персоналиям кажется вполне естественным. Этот город на протяжении долгих лет принимал иностранные таланты, переплавлял их и делал из них гениев. Здесь расцвел блестящий талант испанца Пабло Пикассо, еще в начале прошедшего столетия предопределившего и задавшего направления художественных поисков многих следующих поколений.

Для российского еврея Марка Шагала Париж стал в середине столетия вторым домом. Здесь в знаменитом «Улье» он формировался как художник, знакомясь с цветом местной богемы в начале 1910-х годов, сюда он возвращается позже, после русских революций, и в работах, и в своих текстах открыто сопоставляя его образ с родным Витебском.

Вроде бы неожиданно выглядит появление в экспозиции русского, грузинского художника Зураба Церетели. Как объяснил мне куратор выставки Василий Церетели, это именно ему пришла в голову идея совместить в едином пространстве графику этих авторов. Зураб впервые попал в Париж еще в 1964-м. Тогда тетя его супруги Инесса Андроникашвили, переводчица Де Голля, познакомила его с Пикассо и Шагалом. Так что он застал обоих «титанов», бывал в их мастерских и с тех пор буквально «заболел» Парижем.

И, должен сказать, что графические листы Церетели, которого мы привыкли видеть скульптором-монументалистом, смотрятся вперемежку (это такой кураторский замысел) с отпечатками Шагала и Пикассо, весьма эффектно.